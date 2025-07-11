Общество

Стоимость обучения на врача в России резко выросла

Ведущие медицинские вузы России в этом году существенно подняли цены на обучение по базовым программам, таким как «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» и «Фармация».

В ряде университетов расценки выросли на 30-35 процентов, а среднее значение составило 10-12 процентов, что сравнимо с данными Минобрнауки о среднем росте цен на учебу в российских вузах по всем направлениям.

Например, в Сеченовском университете шесть лет обучения для первокурсников по направлению «Стоматология» подорожали с 4,8 миллиона рублей до 5,9 миллиона (плюс 22,9 процента), а по направлению «Педиатрия» — с 3,9 миллиона до 5,3 миллиона (плюс 35 процентов).

В Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова (РНИМУ) за направление «Лечебное дело» придется отдавать 800 тысяч рублей в год, что на 33 процента больше, чем годом ранее. «Стоматология» в Российском университете медицины подорожала на 28 процентов, с 750 тысяч рублей до 960 тысяч.

В Уральском государственном медицинском университете стоимость программы «Лечебное дело» выросла на 17,9 процента, до 222 тысяч рублей в год, «Стоматология» — на 34 процента, до 300 тысяч рублей, а «Фармация» — на 14,8 процента, до 185 тысяч рублей.

Ректор Российского университета медицины Минздрава, академик РАН Олег Янушевич объяснил, что на стоимость обучения студентов на коммерческом основании влияют в первую очередь расходы на бюджетное обучение, то есть средства, которые тратит государство. Чем дороже ему обходится студент, тем выше цены на платное образование.

В Пироговском университете добавили, что с помощью роста платы за обучение развивают инфраструктуру вуза, модернизируют учебный процесс и обеспечивают качество подготовки. Первый проректор Казанского государственного медицинского университета Лайсан Мухарямова списала рост цен на инфляцию и необходимость повышения зарплат для удержания кадров и привлечения молодых специалистов, Об этом со ссылкой на собственный мониторинг, пишет «Коммерсантъ».