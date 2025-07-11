Общество

Умер кинорежиссер Юрий Мороз

Кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер Юрий Мороз скончался на 69-м году жизни, сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

«Да, это так, он скончался сегодня», - сказал Золотовицкий.

Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне. В 1979 году окончил Школу-студию МХАТ, после стал актёром Московского театра имени Ленинского комсомола. В кино дебютировал в исторической дилогии Сергея Герасимова «Юность Петра» и «В начале славных дел». Широкий зритель запомнил его по роли Тони в мюзикле «Принцесса цирка» (1982).

В 1988 году Мороз окончил режиссёрский факультет ВГИК. Его режиссёрским дебютом стал фантастический фильм по роману Кира Булычёва «Подземелье ведьм», вышедший на экраны в 1990 году. В 1992 году снял детектив «Черный квадрат», выступив также и как сценарист, пишет «Интерфакс».