Общество

Более 40 единиц оружия изъяли псковские росгвардейцы за неделю

С 7 по 13 июля сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 49 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

В результате проведённых мероприятий росгвардейцы выявили 11 административных правонарушений. По итогам проверок было изъято 45 единиц оружия и 177 патронов.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортирования гражданского оружия регламентируется федеральным законом «Об оружии».

«Оружие должно храниться в запирающихся на замок металлическом шкафу или сейфе, которые обеспечивают безопасность хранения оружия и его сохранность, а также исключают доступ к нему посторонних лиц», - обратились к псковичам с наставлением росгвардейцы.