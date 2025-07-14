Общество

В России детская смертность снизилась на 16% за последние пять лет

Показатели детской смертности в России за последние пять лет сократились более чем на 16%, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Если посмотреть в целом на показатели детской смертности, то за последние пять лет они сократились более чем на 16%. И мы сегодня по всем возрастным группам детей имеем снижение», - сказал Мурашко в ходе совещания по социальным вопросам.

В понедельник президент РФ Владимир Путин в Кремле проводит совещание по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии. В нем принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков, пишет РИА Новости.