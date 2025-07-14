Общество

Наталья Федорова о благоустройстве в Псковском районе и работе ТОС

О благоустройстве территорий и работе ТОС в Псковской районе рассказала глава муниципалитета Наталья Федорова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

- Наталья Анатольевна, как происходит ремонт, благоустройство территорий, которые в прошлом году были выбраны людьми по программе «Формирование комфортной городской среды»?

- Да, погода вносит свои коррективы в этом году, но работа действительно не останавливается. Просто работа идет с некоторыми сложностями, которые мы тоже понимаем. Одна территория в этом году по проекту уже завершена. Это общественная дворовая территория в Писковичах. Сейчас уже как раз все на стадии приемки. В Неелово работа идет посложнее, там обустраивается спортивная площадка. И приходится из-за погоды не только дни выгадывать, а часы. Даже для укладки резиновой плитки нужно сухое основание. Но в целом работа на хорошем этапе. Сейчас ограждения уже поставлены, основание и скамейки сделаны, освещение смонтировано. Осталось дело за малым, поэтому подрядчик, конечно, немного не уложиться в сроки, но планируем до конца июля завершить работы.

- А жители проявляют активность в голосовании?

- Жители действительно проявляют активность. В этом году мы видим, что гораздо больше проголосовало, более 8 тысяч. Разговариваешь с населением, они же видят, что реально делается. Хорошо, что подрядчики идут навстречу. То есть какие-то даже элементы за счет социальных обязательств делают, волость еще помогает. Вот прямо хороший подход. И реально появляются хорошие благоустроенные территории. Поэтому и в этом году обращусь еще раз к голосованию. Волонтерам, конечно, большое спасибо, потому что помогали людям, рассказывали о территориях, помогали проголосовать. И в результате мы выбрали лидеров. Опять же, у нас вошли две территории в этом году. Первый - это Родина. И хочу отметить, что проект этот для многих долгожданный. Давно мы говорили про этот берег. Спуск к реке Великой. Говорили, что там есть какие-то исторические моменты, связанные с этим. И вообще красивое место, конечно, надо благоустраивать. Но вот наконец-то действительно народным голосованием выбран этот проект.

И вторая территория - это Писковичи, проезд у Тепличного переулка за школой. Территория была очень неприглядной. Но мы ее начали приводить несколько лет назад в порядок. Волость там активно очень работала, и именно теперь мы хотим продолжить, чтобы это было действительно красивое место возле школы для отдыха людей.

- Помогает ли программа ФКГС в Псковском районе?

- Эта программа очень помогает в развитии наших территорий. Теперь с переходом в округ мы понимаем, что в нее могут попасть и небольшие населенные пункты, что тоже очень радует. Поэтому активность людей большая, уже проектов много обсуждается. Думаем, что на следующий год предложений будет еще больше.

- Как обстоят дела с территориальными общественными территориями в муниципалитете?

- ТОСы - помощники. ТОС - это активные люди на территории, которые действительно гораздо лучше знают, что необходимо сделать в том или ином населенном пункте. Понимают проблематику. Наша задача - скоординировать, направить и подсказать, помочь оформить заявку, правильно ее подать, составить смету. И поэтому действительно с лидерами ведется большая работа уже на протяжении нескольких лет.

Сейчас в Псковском районе зарегистрировано 55 ТОСов. Это как раз и говорит о том, что действительно у людей это движение нашло прямо не просто отклик, а живой интерес. Это возможность изменить что-то здесь и сейчас именно для себя.

Беседовала Любовь Кузнецова