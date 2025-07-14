Общество

В Пскове участники СВО предложили кадровому центру меры по улучшению трудоустройства

Очередное заседание клуба «Za СВОих» — площадки для диалога между участниками специальной военной операции, их семьями, работодателями, органами власти и образовательными организациями — прошло 14 июля в кадровом центре «Работа России» города Пскова и Псковского района. В обсуждении приняли участие более 30 человек, в том числе представители министерств, предприятий, ветеранских организаций и бизнес-объединений, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В ходе круглого стола ветеранам и их родственникам представили актуальные вакансии, условия трудоустройства и возможности получения новой профессии.

Вакансии предлагали предприятия «Любятово», завод «АТС», «Севзапинвест», МП «Горводоканал» и другие компании. Среди предложений — как рабочие, так и инженерные позиции. Отмечалась готовность работодателей обеспечить общежитие и организовать доставку сотрудников на работу.

Образовательные организации презентовали программы переобучения в рамках нацпроекта «Кадры». Учебный центр «Псков» предложил бесплатное обучение по рабочим специальностям, РАНХиГС — курсы по IT-направлениям, аналитике и программированию. Представители Торгово-промышленной палаты Псковской области рассказали о программах по развитию семейного бизнеса и самозанятости, в том числе с предоставлением консультаций и грантов.

Особое внимание было уделено мерам господдержки. Социальный блок обозначил действующие и планируемые механизмы помощи, включая переход к единому цифровому документу для получения услуг. Представители минсельхоза сообщили о грантах на развитие фермерских проектов для участников СВО и включении их в программу «Школа фермера».

Ветераны обозначили конкретные проблемы: сложности в получении социальной помощи, отсутствие вакансий для людей с инвалидностью, дефицит доступного жилья при переезде, неудобства с транспортом в отдалённых районах. Организаторы подтвердили, что замечания будут учтены. В ближайшее время планируется привлечение к обсуждению профильных НКО, работодателей, готовых адаптировать рабочие места, а также представителей организаций инвалидов.

Заседание завершилось мини-ярмаркой вакансий, где участники смогли задать вопросы напрямую представителям компаний и получить консультации специалистов.