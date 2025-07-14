Общество

Общественники из Псковской области участвуют в «Добро.Конференции-2025»

Делегация из Псковской области принимает участие во Всероссийском форуме «Территория смыслов» в Подмосковье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Центре молодёжи и общественных инициатив.

Фото здесь и далее: региональный Центр молодёжи и общественных инициатив

В рамках форума «Территория смыслов» проходит конференция волонтеров и общественников «Добро.Конференция-2025». На ней собираются участники из разных регионов России, которые развивают благотворительность и добровольческое движение. От Псковской области участие в конференции принимают представительница Ресурсного центра добровольчества Кристина Иванова и руководитель «Добро.Центра» на базе Центральной городской библиотеки Великих Лук Настасья Шахтерова.

«В ходе конференции планируется поднять актуальные вопросы помощи нуждающимся гражданам, привлечь внимание общественности к проблемам социального характера и содействовать дальнейшему развитию благотворительных инициатив в регионах России», – отметили в Центре молодёжи и общественных инициатив.

Волонтеров и общественников ожидают мастер-классы, лекции, форсайты и воркшопы, которые позволят обмениваться опытом, сформировать новые идеи и привести их в свои регионы.