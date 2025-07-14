Общество

«Треугольник» сотрудника НКВД нашли студенты в Себежском районе

«Треугольник» сержанта войск народного комиссариата внутренних дел СССР обнаружили студенты в Себежском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: Пресс-служба РТУ МИРЭА

«Студенческий экспедиционный корпус "Команда Арктики" — уникальный межвузовский проект, объединяющий 45 университетов страны. В этот раз в поисковых работах участвовали 46 студентов из МГУ, РТУ МИРЭА, РАНХиГС, МАИ, НИУ ВШЭ и других вузов. Их задача — не просто найти артефакты, но и восстановить имена павших защитников Отечества», - говорится в сообщении.

Четвёртый день экспедиции принёс находку — знак различия сержанта войск НКВД, так называемый «треугольник». Эта небольшая металлическая деталь от гимнастёрки может стать ключом к установлению личности бойца, погибшего во взорванном ДОТе.

«Чтобы добраться до треугольника, пришлось идти по мокрой траве, спускаться в разрушенные казематы, перепиливать арматуру и вёдрами выносить песок, — рассказывает командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков. — Но наши добровольцы из "Команды Арктики" не сдавались. Работали под проливным дождём, но результат того стоил»

Помимо «треугольника», студенты обнаружили подкову от армейского сапога, пуговицу от мундира Красной Армии, фрагменты пулемётных лент и гильзы. Все эти находки свидетельствуют о жестоком рукопашном бою, который развернулся здесь более 80 лет назад.

«Память — не просто слово, а конкретное действие, — говорит руководитель группы, сотрудник РТУ МИРЭА Софья Колотилина. — Каждый найденный артефакт, каждый установленный солдат — это шаг к тому, чтобы война не стала просто страницей в учебнике»

Студенты не только ведут раскопки, но и восстанавливают мемориалы, очищают доты, а по вечерам собираются у костра в кругу единомышленников.

«Когда держишь в руках пуговицу от мундира или гильзу, понимаешь: это не просто металл, — делится студентка РЭУ имени Г.В. Плеханова Анастасия Калинина. — Кто-то в этом мундире шёл в бой, кто-то стрелял из этого оружия. И наша задача — вернуть им имена»

«"Команда Арктики" — это не просто поисковый отряд, это сообщество молодых людей, которые на деле, а не на словах чтут память предков, — отмечает проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов. — Такие проекты формируют не только историческую грамотность, но и гражданскую ответственность»

Экспедиция продолжается. Останки, найденные в ДОТе, отправятся на экспертизу — возможно, удастся установить имя сержанта-пограничника. А пока студенты готовятся к новому рабочему дню: впереди ещё много неизведанных мест, где лежат незахороненные бойцы.

По официальным данным, в Псковской области до сих пор не найдены останки десятков тысяч солдат. Каждая такая экспедиция — шанс вернуть из небытия ещё одно имя.

«Бесполезной работы у поисковиков нет, — говорит Владимир Бумаков. — Есть недоделанная. И мы будем продолжать работать»