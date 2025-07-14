Общество

Псковичам напомнили о способах продления электронной подписи

Перевыпустить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (ЭП) в Удостоверяющем центре ФНС России возможно без личного посещения налогового органа, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области.

Продлить квалифицированную электронную подпись, ранее полученную в удостоверяющих центрах ФНС России или у доверенных лиц УЦ ФНС России, организации и индивидуальные предприниматели могут без посещения налогового органа в интерактивных сервисах ФНС России «Личный кабинет юридического лица» и «Личный кабинет индивидуального предпринимателя».

Для того, чтобы перевыпустить (продлить) сертификат необходимо, чтобы были выполнены следующие условия:

пользователь (владелец сертификата) ранее уже лично получил сертификат в ФНС или у Доверенного лица ФНС;

ранее полученный сертификат ФНС еще действует;

компьютер настроен для работы с имеющимся сертификатом.

Процедура дистанционного перевыпуска (продления) сертификата ФНС занимает всего несколько минут.

Для продления (перевыпуска) необходимо зайти в личный кабинет налогоплательщика по действующей электронной подписи. Выбрать сервис «Перевыпустить сертификат электронной подписи», подписать заявление на выпуск нового сертификат действующим сертификатом.

После проверки заявления на перевыпуск сертификата ЭП в личном кабинете (ЛК) необходимо будет подписать и направить Запрос на изготовление нового сертификата. Запись будет произведена на используемый USB-токен.

В налоговой напомнили, при дистанционном продлении сертификата ФНС существуют некоторые ограничения:

новый перевыпущенный (продленный) сертификат можно записать только на тот носитель, на который был получен сертификат ФНС изначально.

для перевыпуска (продления) сертификата ФНС необходимо обязательно войти в ЛК налогоплательщика именно по сертификату, ранее полученному в ФНС (или у Доверенного лица ФНС).

если с момента получения сертификата ФНС у Вас по какой-то причине произошли изменения данных (изменились паспортные данные, фамилия, и пр.), то дистанционное продление вам может быть недоступно. На первом шаге оформления заявления внимательно проверяйте данные, при обнаружении неточностей необходимо будет обратиться в ФНС за исправлениями.

При перевыпуске (продлении) сертификата ФНС России налогоплательщик получает новый сертификат со сроком действия - 15 месяцев.

Подробную информацию о получении электронной подписи в налоговых органах можно узнать на сайте ФНС России на промостранице «Удостоверяющий центр ФНС России».