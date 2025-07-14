Общество

Почти 13 тысяч жителей Псковской области решили найти работу этим летом - аналитики

Жители Псковской области стали выходить на рынок труда на 32% чаще, разместив и обновив на hh.ru 12,7 тысяч резюме, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Рабочий персонал оказался самым активным в поиске работы в Псковской области за последние 30 дней — по сравнению с летом 2024 года количество их резюме увеличилось на 46%. Заметный рост интереса к новым возможностям показали специалисты автосферы (+45% новых резюме от соискателей). На третьем месте — сотрудники сферы транспорта и логистики, разместившие на 38% больше резюме.

Хотят найти работу этим летом специалисты в области стратегии и консалтинга — их активность выросла на 35%. Кроме того, на 34% выросла потребность в работе у экспертов в области строительства и недвижимости, на 33% — у топ-менеджеров, на 32% — у домашнего и обслуживающего персонала и на 31% — у страховых агентов и оценщиков.

В целом, по сравнению с прошлым годом, в Псковской области на данный момент нет ни одной профессиональной сферы на рынке труда, где бы упала активность соискателей.