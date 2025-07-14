Общество

17% псковичей скучают по работе в отпуске – опрос

17% псковичей скучают по работе в отпуске. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

17% псковичей признались, что скучают по своей работе во время отпуска. Женщины с грустью вспоминают трудовые будни, находясь на отдыхе, чаще мужчин. «Не нужно так много готовить, на обед — в корпоративную столовую»; «После 2—3 недель отпуска начинаю скучать по коллегам», — комментируют горожанки.

Больше всего же скучающих по работе оказалось среди опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей (22%): «Скучно. Привычка ходить на работу».

Однако, большинство респондентов (64%) признались, что не грустят в отпуске из-за отсутствия рабочей нагрузки: «Надо отдыхать от рутины этой, и лучше за городом или у моря»; «Нет, потому что отпуск обычно удается!»