Общество

Стартовал конкурсный отбор соцпроектов молодых семей Псковской области

Стартовал конкурсный отбор социальных проектов молодых семей Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном министерстве молодежной политики.

Фотография: министерство молодежной политики Псковской области

Участвовать в конкурсе могут семьи от 18 до 35 лет включительно, проживающие на территории Псковской области, состоящие в браке и воспитывающие одного и более ребенка.

Конкурс проводится по следующим направлениям:

событийные мероприятия - форумы, слеты, фестивали, концерты, мастер-классы, просветительские мероприятия;

создание инфраструктуры - создание общественных пространств закрытых и под открытым небом, создание семейных сообществ, клубов молодых семей.

Заявки принимаются до 4 августа на почту: molgrant@km.pskov.ru.

Отбор поданных заявок будет завершен 25 августа. Заявленные проекты должны быть реализованы с 1 сентября 2025 года до 31 августа 2026 года.

Победителями станут 10 лучших проектов по созданию инфраструктуры и проведению значимых мероприятий для молодых семей. Максимальная сумма гранта – 510 тысяч рублей. Подробности можно узнать на сайте.