Стартовал конкурсный отбор соцпроектов молодых семей Псковской области

Стартовал конкурсный отбор социальных проектов молодых семей Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном министерстве молодежной политики.
Фотография: министерство молодежной политики Псковской области
Участвовать в конкурсе могут семьи от 18 до 35 лет включительно, проживающие на территории Псковской области, состоящие в браке и воспитывающие одного и более ребенка.
Конкурс проводится по следующим направлениям:
Заявки принимаются до 4 августа на почту: molgrant@km.pskov.ru.
Отбор поданных заявок будет завершен 25 августа. Заявленные проекты должны быть реализованы с 1 сентября 2025 года до 31 августа 2026 года.
Победителями станут 10 лучших проектов по созданию инфраструктуры и проведению значимых мероприятий для молодых семей. Максимальная сумма гранта – 510 тысяч рублей. Подробности можно узнать на сайте.