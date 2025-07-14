Общество

Начинается видеотрансляция программы «Люди труда»: Какие профессии востребованы в Псковской области?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Люди труда», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). В нашем проекте мы популяризируем рабочие профессии, рассказываем о тех образовательных учреждениях, где молодые люди могут получить достойное образование и с гордостью называть себя человеком труда, работая в реальном секторе экономики.

Сегодня гость студии – министр труда и занятости Псковской области Алена Трунова. Как выстроена сегодня работы службы занятости в регионе? Есть ли отличия от того, что раньше называлось «биржей труда»?

В регионе отмечается рекордно низкий уровень безработицы. Сколько безработных сегодня в Псковской области? Сколько вакансий открыто, в том числе на производстве? Какие специальности наиболее востребованы на рынке труда в Псковской области? Как сегментируются вакансии в базе данных? Как выстроено взаимодействие с работодателями? Формируют ли они конкретный заказ на необходимые им кадры? Участвуют ли в отборе кандидатов?