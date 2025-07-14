Общество

Госдума приняла закон о наказании за немаркированные сигареты и вейпы

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за производство, хранение, перевозку, сбыт и продажу табачной и никотинсодержащей продукции без обязательной маркировки или информации, предусмотренной законодательством.

Закон направлен на борьбу с нелегальным рынком табачной и никотинсодержащей продукции, оборот которой осуществляется без контрольных кодов и сведений, позволяющих отследить происхождение товара и уплату акцизов.

Им устанавливается, что такие действия, совершённые в крупном размере (стоимость продукции свыше 100 тысяч рублей), будут наказываться в соответствии с Уголовным кодексом РФ. Если сумма нарушений превысит один миллион рублей, то деяние будет считаться совершённым в особо крупном размере.

Также законом обновляется статья УК об изготовлении, сбыте и использовании поддельных акцизных марок, федеральных специальных марок, средств идентификации или знаков соответствия для маркировки алкоголя, табачной и никотинсодержащей продукции.

Новая редакция уточняет терминологию и включает не только табачные изделия, но и табачную продукцию, а также никотинсодержащие изделия - например, вейпы.

Данная норма разработана на фоне роста объёма нелегального оборота табачной продукции. Предлагаемые изменения позволяют признать отсутствие маркировки при производстве и продаже товаров не только административным нарушением. Реализация закона позволит эффективнее пресекать производство и сбыт нелегальной табачной и никотиновой продукции, а также усиливает ответственность за подделку средств маркировки, пишет РИА Новости.