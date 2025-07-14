Общество

В Пскове устойчиво низкие показатели безработицы – Алена Трунова

Низкие показатели уровня безработицы сохраняются в Псковской области. Об этом министр труда и занятости региона Алена Трунова сообщила в программе «Люди труда» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В связи с растущей кадровой потребностью и низкой безработицей концепция современной биржи труда меняется. Алена Трунова отметила, что это стало причиной ребрендинга центров занятости – их переименовали в кадровые центры. В 90-е и 2000-е годы, в период высоких показателей безработицы, они были призваны поддерживать население путем выплаты пособий. По мнению министра, ситуация на рынке труда изменилась.

«В Пскове устойчиво низкие показатели безработицы. Если в прошлом году они снижались и били рекорды, то сейчас продолжают держаться на этом уровне. Одновременно видим устойчиво высокие показатели кадровой потребности. <...> Спрос на кадры будет только расти. Мы уходим от того, что жалеем тех, кто остался без работы, платим им пособия и только побуждаем сидеть, не переживая. Мы меняемся на структуру, которая заточена на быстрый поиск работы», – рассказала Алена Трунова.

Министр подчеркнула, что меняются и условия работы кадровых центров области. Клиенты могут обращаться за мерами поддержки через единую цифровую платформу «Работа России» как из дома, так и из центров, где оборудованы цифровые зоны. Жители региона могут пользоваться такими пространствами, в том числе, для переобучения или прохождения онлайн-собеседования с работодателем.

Напомним, в проекте «Люди труда» мы популяризируем рабочие профессии, рассказываем о тех образовательных учреждениях, где молодые люди могут получить достойное образование и с гордостью называть себя человеком труда, работая в реальном секторе экономики.