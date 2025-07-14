Общество

Алена Трунова: Из всех вакансий 60% – рабочие специальности

Наиболее популярные вакансии в Псковской области – рабочие специализации. Об этом министр труда и занятости региона Алена Трунова сообщила в программе «Люди труда» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Алена Трунова отметила географический разброс вакансий по региону. Большинство из них располагается вокруг Пскова и Великих Лук. Однако люди, которые состоят на учете в кадровых центрах, в основном проживают в сельской местности, в отдаленных населенных пунктах. Сотрудники центров готовы предложить работу, исходя из личных предпочтений клиентов, в том числе в другом населенном пункте или районе. Большая часть вакансий – это именно рабочие профессии.

«Из всех вакансий 60%, к слову о теме нашей программы, – рабочие специальности: подсобные рабочие, грузчики, продавцы, повара, токари. В социальном сегменте – это, конечно, педагоги. <...> Неслучайно мы проводим конкурс "Лучший по профессии". В этом году мы впервые провели его еще и в номинации "повар". Это было связанно как раз с тем, что есть такая потребность на рынке труда и нужно популяризировать профессию», – рассказала министр.

В Псковской области также доступны программы переобучения населения, в том числе бесплатного, подчеркнула Алена Трунова. Воспользоваться ими может любой, кто после переобучения будет работать по полученной специальности.

Напомним, в проекте «Люди труда» мы популяризируем рабочие профессии, рассказываем о тех образовательных учреждениях, где молодые люди могут получить достойное образование и с гордостью называть себя человеком труда, работая в реальном секторе экономики.