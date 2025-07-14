Общество

Воинов-зенитчиков Псковской области поздравили с 80-летием образования воинского соединения

Воинов-зенитчиков 4-го гвардейского зенитного ракетного полка 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии поздравили с 80-летием образования воинского соединения. Об этом пишет глава Псковского района Наталья Федорова в социальной сети ВКонтакте.

Фотографии: Наталья Федорова

По её словам, образованный в суровые годы Великой Отечественной войны, зенитный полк прошел славный боевой путь, и сегодня защитники неба на боевом посту выполняют поставленные задачи, совершенствуют боевую выучку, оберегают наш мир и покой.

«Почтили память воинов-зенитчиков, ознакомились с выставкой, отражающей историю полка, поздравили ветеранов - гордость и пример для молодёжи, - и личный состав со значимой датой. Крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и успехов - спасибо за службу!» - пишет Наталья Федорова.