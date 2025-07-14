Общество

Псковский профсоюзный Санаторий «Хилово» вновь оказал поддержку участникам СВО

Санаторий «Хилово» отправил очередную партию лекарственных препаратов для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Эта помощь крайне важна для наших защитников, которые сегодня на передовой борются за будущее страны, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном профсоюзном объединении Псковской области.

Фотография: Региональное профсоюзное объединение Псковской области

«Сегодня как никогда важно поддерживать тех, кто отстаивает безопасность и суверенитет России. Профсоюзы и профсоюзные учреждения делают всё возможное, чтобы оказывать необходимую помощь, и будут продолжать эту работу. Псковские профсоюзы активно участвуют в оказании помощи участникам СВО и призывают всех членов профсоюзных организаций внести свой вклад в общее дело. Помощь каждого — это шаг к Победе, к безопасности наших близких и будущего страны. Победа будет за нами!», - отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.