Общество

На платной основе учатся 52% российских студентов - Минобрнауки

Половина российских студентов учится в вузах страны на платной основе. При этом 42,5% из них проходят обучение на юридических и экономических факультетах, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«Сегодня на платной основе в системе высшего образования обучается 2 409 828 человек, или 52% студенческого контингента (в Москве 65%). При этом 42,5% платного контингента обучается на экономических и юридических специальностях, несмотря на переизбыток специалистов данного профиля», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в Москве с 2017 по 2024 год количество поступивших в высшие учебные заведения увеличилось с 203 тыс. до 335 тыс. человек. На 87,5% этот рост произошел за счет платного приема, который за эти годы возрос на 99,6%, уточнили в ведомстве, пишет ТАСС.

Согласно данной информации, нормативные правовые акты, устанавливающие порядок, сроки и объемы платного приема в вузы, а также перечень специальностей, для которых будет рассчитан объем платных мест, в настоящее время прорабатываются Минобрнауки России.

«Эти изменения должны стать гибким инструментом устранения дисбалансов, формируемых платным приемом в отраслевом и в территориальном разрезе», — пояснили в пресс-службе.