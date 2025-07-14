Общество

В России заблокировали почти пять тысяч сайтов под видом гослотерей

Почти 5 тысяч мошеннических ресурсов под видом гослотерей заблокировано в РФ в первом полугодии 2025 года, из них 4,7 тысячи пришлось на мошеннические сайты, 126 - на фейковые посты, аккаунты и группы в соцсетях, еще 25 - на сообщения в мессенджерах и 38 - на мобильные приложения аферистов, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России «Столото».

«Столото» и компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, в первом полугодии 2025 года обнаружили и заблокировали 4 891 мошеннический ресурс, действовавший под видом популярных государственных лотерей, в том числе нелегально использовавших бренд «Столото». Из них 4 702 пришлось на мошеннические сайты, 126 - на фейковые посты, аккаунты и группы в соцсетях, еще 25 - на сообщения в мессенджерах и 38 - на лжемобильные приложения», - сообщили в «Столото».

Отмечается, что объем обнаруженных и заблокированных ресурсов планомерно снижался в течение последних лет. Так, по итогам первых шести месяцев 2022 года было заблокировано 18,7 тысячи ресурсов, за тот же период 2023 года - 7,35 тысячи, а в первой половине 2024 года - 3,5 тысячи ресурсов.

«Наши специалисты видят, что фишинг и скам по-прежнему остаются в топе основных кибергроз для брендов. Замечена и другая тенденция: число мошеннических сайтов быстро уменьшается, если компания активно борется с цифровой преступностью с помощью современных технологий», - прокомментировал глава департамента Digital Risk Protection в F6 Станислав Гончаров.

В «Столото» напомнили, что с 2014 года все лотереи в России - государственные, их организаторами являются Минфин и Минспорт РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России, пишет РИА Новости.