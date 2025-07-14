Общество

Стоимость поступления на платное обучение в вузы выросла на 11%

Стоимость поступления на первый курс на платное обучение в российские вузы в 2025 году выросла порядка на 11% по стране, заявил замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук.

«Увеличение стоимости (обучения - ред.) выше уровня, который установлен в законе, возможно только, по сути, на первый курс. По первому курсу необходимо отметить несколько важных моментов. Прежде всего, общее увлечение у нас цен, которые мы фиксируем по результатам мониторинга, это порядка 11% в среднем по стране», - сказал Омельчук на комитете Госдумы по науке и высшему образованию.

Он добавил, что в 2025 году сохраняется беспрецедентная доступность высшего бесплатного образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, пишет РИА Новости.

«У нас 60% выпускников имеют возможность поступить на очное бюджетное образование в университеты Российской Федерации», - заключил замглавы Минобрнауки РФ.