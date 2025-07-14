Общество

В России число смертей и травм на транспорте снизилось на 45%

Количество смертельных случаев и травматизма на транспорте в России в прошлом году снизилось на 45% по отношению к показателю 2017 года, сообщил глава Ространснадзора Виктор Гулин в рамках встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Основная задача Федеральной службы по надзору в сфере транспорта – это снижение аварийности и травматизма, предупреждение возникающих рисков, происшествий в транспортной отрасли. Службой в рамках ведомственного проекта совершенствования контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта достигнута основная цель – снижение количества смертельных случаев и случаев травматизма на 45% к 2024 году по сравнению с базовым 2017 годом», — сказал Гулин.

Он добавил, что сократилось в 2024 году и количество транспортных происшествий – на 45% к 2017 году. За пять месяцев текущего года Ространснадзор уже провел более 450 тысяч профилактических мероприятий, из них 50 тысяч предостережений, 2 тысячи профилактических визитов, 84 самообследования. Принято 12 мер стимулирования добросовестности, проведено 66 публичных слушаний, пишет РИА Новости.