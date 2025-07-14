Общество

Россиян предупредили об о рисках отравлений в летних кафе

С началом сезона летних веранд число пищевых отравлений увеличивается, рассказала Псковской Ленте Новостей руководитель Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. Она предупредила об основных опасностях в ресторанах и кафе на открытом воздухе.

«Главная проблема летних кафе — нарушение температурного режима хранения продуктов. В жару мясные и рыбные блюда, молочные продукты и салаты с майонезной заправкой становятся идеальной средой для размножения патогенных микроорганизмов. Безопасный срок хранения таких продуктов на открытом воздухе сокращается в разы», — объяснила она.

Еще одна проблема — это качество льда, используемого в напитках. Чаще всего на предприятиях питания забывают о необходимости проведения производственного контроля в отношении льда для приготовления напитков, а также о проведении качественной мойки и дезинфекции ледогенераторов. Это может также привести к кишечному отравлению, отметила Елена Спеценко.

«Дополнительный фактор риска — это уличная грязь, которая оседает на продуктах и посуде. На открытых верандах, расположенных вдоль оживленных улиц, в еду попадают выхлопные газы, дорожная пыль и другие загрязнители. Это опасно, когда пища остается неприкрытой даже в течение нескольких минут. Если не хочется сидеть в душном помещении, стоит отдать предпочтение заведениям в зеленых зонах вдали от дорог», — предупредила специалист.

Эксперт посоветовала посетителям летних кафе проявлять особую бдительность: выбирать проверенные заведения, отдавать предпочтение блюдам, которые готовятся при клиенте, избегать сложных многокомпонентных салатов и обязательно обращать внимание на условия гигиены. При первых симптомах отравления — тошноте, рвоте, диарее или повышении температуры — необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.