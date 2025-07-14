Общество

Активисты предложили создать реестр холостяков

Активисты предложили создать реестр неженатых мужчин России.

Не ходящих на свидания холостяков неназванные активисты предложили включать «в черный список» МВД и отправлять в армию. Такое предложение они представили главе комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной. Также создатели инициативы предложили направлять на исправительные работы неженатых мужчин, которые на протяжении трех месяцев не встречались с девушками.

«Если после трех свиданий отсутствует прогресс — мужчина отправляется служить Родине. Свадьба или ГУЛАГ? Выбирай, холостяк!» — прокомментировали свое предложение инициаторы.

До этого в России бывший депутат Виктор Таранин призвал обложить холостяков налогом на бездетность в размере 20% от заработной платы.

Таранин отметил, что в России насчитываются десятки миллионов холостых мужчин, которые живут в соответствии с установками «все для себя» и «никому ничего не должен». По мнению экс-депутата, эта концепция вредит и ее пора менять, сообщает портал «Страсти».