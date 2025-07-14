Общество

Опубликована недельная программа мероприятий ко Дню города Пскова

День города Пскова жители и гости будут отмечать с 20 по 27 июля. Полную программу мероприятий опубликовал в своем Telegram-канале глава города Борис Елкин.

Изображение: Борис Елкин / Telegram-канал

Первое мероприятие назначено на воскресенье, 20 июля. С 17:00 до 20:00 псковичей ожидает семейные праздник в Средней школе №3 по адресу улица Алехина, дом 20.

На следующий день, 21 июля, в 14:00 запланировано открытие выставки профессиональных художников «Псков приглашает друзей» в Детской художественной школе по адресу улица Конная, дом 30.

В День освобождения Пскова от немецко-фашистких захватчиков 23 июля сосредоточены основные празднования:

10:00-11:00 - Митинги на воинских захоронениях и памятных знаках Памятные знаки; братские захоронения воинов;

11:00-12:30 - Водосвятный молебен ко Дню Святой равноапостольной Ольги, Великой княгини Российской в поселке Выбуты;

12:00-13:00 - Торжественная церемония возложения гирлянды воинской славы и цветов Могила Неизвестного солдата. Памятная стела «Псков - город воинской славы», площадь Победы;

17:30-18:30 - Праздничная интерактивная программа на территории библиотеки «БиблиоЛюб», улица Николая Васильева, дом 83 А;

18:00-19:30 - Концерт заслуженного коллектива народного творчества ансамбля «СКАЗ» на территории Средней школы №18 по адресу улица 23 Июля, дом 9;

19:00-21:30 - Тематическая концертная программа ко дню освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков в Зеленом театре.

Торжественный молебен в День памяти Святой равноапостольной княгини Ольги и Крестный ход состоится на следующий день, 24 июля с 12:00 до 13:30 в Псковском Кремле.

Далее, 25 июля, на городском пляже у Мирожского монастыря с 15:00 до 22:00 запланирован фестиваль «Псков Молодой».

В последнюю субботу июля, 26 число, псковичей ожидает:

8:00-14:00 - 20-й фестиваль «Псковская уха 2025», Набережная реки Великой (площадка у храма Климента Римского);

10:00-16:00 - «Псков сап-фест», Акватория реки Великой;

10:00-13:00 - Фестиваль единоборств «Освобождение», воркаут площадка на улице Воеводы Шуйского;

10:00-15:00 - Спортивные соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Псковская ладья», акватория реки Великой;

10:00-20:00 - Городские соревнования «Кубок освобождения», стадион «Машиностроитель»;

12:00- 19:00 - Народные гуляния, концертные программы, фестивали: «Парад детских колясок», «Топ-топ, топает малыш», Финский парк и парк Строителей;

15:30-17:00 - Торжественное открытие 11-го международного фольклорного фестиваля «Соловьиная ночь», Финский парк, центральная сцена;

17:30-22:30 - 11-й Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь», Выступление фолк-группы «КОЛЕНКОРЪ», парк Строителей;

19:00-19:30 - Выступление Заслуженного коллектива народного творчества ансамбля «СКАЗ», Финский парк, центральная сцена;

19:30-21:30 - Фестиваль «Пою тебе, любимый город!», Финский парк, центральная сцена;

21:30-23:00 - Вечерний праздничный концерт, Финский парк, центральная сцена.

Заключительным днем празднования Дня города Пскова станет 27 июля: