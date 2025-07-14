Опубликована недельная программа мероприятий ко Дню города Пскова

День города Пскова жители и гости будут отмечать с 20 по 27 июля. Полную программу мероприятий опубликовал в своем Telegram-канале глава города Борис Елкин.
Изображение: Борис Елкин / Telegram-канал
Первое мероприятие назначено на воскресенье, 20 июля. С 17:00 до 20:00 псковичей ожидает семейные праздник в Средней школе №3 по адресу улица Алехина, дом 20.
На следующий день, 21 июля, в 14:00 запланировано открытие выставки профессиональных художников «Псков приглашает друзей» в Детской художественной школе по адресу улица Конная, дом 30.
В День освобождения Пскова от немецко-фашистких захватчиков 23 июля сосредоточены основные празднования:
- 10:00-11:00 - Митинги на воинских захоронениях и памятных знаках Памятные знаки; братские захоронения воинов;
- 11:00-12:30 - Водосвятный молебен ко Дню Святой равноапостольной Ольги, Великой княгини Российской в поселке Выбуты;
- 12:00-13:00 - Торжественная церемония возложения гирлянды воинской славы и цветов Могила Неизвестного солдата. Памятная стела «Псков - город воинской славы», площадь Победы;
- 17:30-18:30 - Праздничная интерактивная программа на территории библиотеки «БиблиоЛюб», улица Николая Васильева, дом 83 А;
- 18:00-19:30 - Концерт заслуженного коллектива народного творчества ансамбля «СКАЗ» на территории Средней школы №18 по адресу улица 23 Июля, дом 9;
- 19:00-21:30 - Тематическая концертная программа ко дню освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков в Зеленом театре.
Торжественный молебен в День памяти Святой равноапостольной княгини Ольги и Крестный ход состоится на следующий день, 24 июля с 12:00 до 13:30 в Псковском Кремле.
Далее, 25 июля, на городском пляже у Мирожского монастыря с 15:00 до 22:00 запланирован фестиваль «Псков Молодой».
В последнюю субботу июля, 26 число, псковичей ожидает:
- 8:00-14:00 - 20-й фестиваль «Псковская уха 2025», Набережная реки Великой (площадка у храма Климента Римского);
- 10:00-16:00 - «Псков сап-фест», Акватория реки Великой;
- 10:00-13:00 - Фестиваль единоборств «Освобождение», воркаут площадка на улице Воеводы Шуйского;
- 10:00-15:00 - Спортивные соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Псковская ладья», акватория реки Великой;
- 10:00-20:00 - Городские соревнования «Кубок освобождения», стадион «Машиностроитель»;
- 12:00- 19:00 - Народные гуляния, концертные программы, фестивали: «Парад детских колясок», «Топ-топ, топает малыш», Финский парк и парк Строителей;
- 15:30-17:00 - Торжественное открытие 11-го международного фольклорного фестиваля «Соловьиная ночь», Финский парк, центральная сцена;
- 17:30-22:30 - 11-й Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь», Выступление фолк-группы «КОЛЕНКОРЪ», парк Строителей;
- 19:00-19:30 - Выступление Заслуженного коллектива народного творчества ансамбля «СКАЗ», Финский парк, центральная сцена;
- 19:30-21:30 - Фестиваль «Пою тебе, любимый город!», Финский парк, центральная сцена;
- 21:30-23:00 - Вечерний праздничный концерт, Финский парк, центральная сцена.
Заключительным днем празднования Дня города Пскова станет 27 июля:
- 14:00-19:00 - Праздничная концертная программа от коллективов Дома офицеров. Праздник для всей семьи, сквер у Дома офицеров;
- 16:00-19:00 - Гала-концерт участников 8-го сезона «Битва талантов 2025», Зеленый театр;
- 16:30-22:00 - «Чай, кофе, потанцуем». Молодежный вечер танцев в Финском парке.