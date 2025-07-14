Общество

В Локне восстанавливают уличное освещение после урагана

В посёлке Локня Псковской области до сих пор не восстановлено уличное освещение после урагана. Об этом пишет глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своём Telegram-канале.

«Сейчас наши электрики задействованы в помощи другим муниципалитетам области — мы не оставляем соседей в беде после разрушительной стихии. В округе остались дежурные бригады. Электричество в жилых домах и на социальных объектах важнее», - пишет Иван Белугин.

По его словам, когда задействованные бригады завершат работы на выезде и вернутся, они оперативно займутся восстановлением освещения в Локне.