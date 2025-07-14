Общество

Психолог рассказала о синдроме перегрузки рабочими встречами

Длительные и частые рабочие встречи могут перегружать когнитивную систему и провоцировать эмоциональное выгорание. Об этом рассказала клинический психолог Дарья Яушева.

Состояние, возникающее у сотрудников после чрезмерного количества совещаний и летучек, получило неофициальное название «синдром перегрузки встречами». По словам эксперта, его нет в классификаторах болезней, и врач его не поставит, однако он вполне реален и способен повлиять на общее состояние человека. Она уточнила, что основная нагрузка ложится на префронтальную кору мозга — зону, отвечающую за планирование, самоконтроль и внимание.

«Непрерывные встречи — это когнитивная нагрузка, особенно для префронтальной коры. Во время встречи мозг обрабатывает большой объем информации. Мы воспринимаем и обрабатываем речь, мимику, интонации, невербальные сигналы. Одновременно с этим контролируем себя и свои эмоции, планируем ответ, поддерживаем внимание и рабочую память. Всё это требует активной работы префронтальной коры», — отметила она.

Также эксперт добавила, что значительная часть ресурса уходит на «ментализацию» — способность «удерживать в голове» эмоции и намерения других людей, что особенно истощает мозг при плотном графике встреч. Именно по этой причине, как утверждает Яушева, активность в префронтальной коре начинает снижаться уже после первой встречи.

Зоны мозга, отвечающие за концентрацию, эмоциональную регуляцию и принятие решений, постепенно истощаются. Это, по ее словам, проявляется в ощущении «тумана в голове», трудностях с запоминанием информации, раздражительности, сонливости и быстрой утомляемости. Со временем у человека может снижаться мотивация и теряться смысл в повседневной работе.

«Вот почему уже после первой летучки снижается активность зон, которые отвечают за концентрацию, регуляцию эмоций и принятие решений», — подчеркнула Яушева.

Если мозг не успевает восстановиться между совещаниями, включается физиологический механизм хронического стресса: растет уровень кортизола, ухудшается сон, сбиваются процессы внутренней регуляции. При длительном воздействии этого состояния возможны эмоциональное выгорание и тревожные расстройства.

Для снижения нагрузки Яушева рекомендует делать перерывы между встречами хотя бы на 5–10 минут, желательно вдали от экрана, чтобы дать глазам и мозгу отдохнуть. Полезно ходить на короткие прогулки, делать дыхательные упражнения или растяжку. Там, где возможно, стоит заменять видеозвонки асинхронными форматами общения — текстом или аудиосообщениями. Важно не только количество задач в расписании, но и возможность восстановления между ними, пишут «Известия».

«Это, конечно, и для руководителей компаний важный вопрос: как влияет количество встреч — «митингов», «дейликов» и так далее — на состояние сотрудников. Давать мозгу отдых — это не прихоть, а необходимость. Как мышцы устают от перегрузки, так и когнитивные функции нуждаются в «переключении режима», — резюмировала Яушева.