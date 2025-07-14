Общество

День этнографа в России празднуют 17 июля

День этнографа — профессиональный праздник российских ученых-этнографов и представителей различных этнографических школ — отмечается 17 июля.

Дата праздника приурочена к дню рождения великого русского этнографа, антрополога и путешественника, члена Императорского Русского географического общества Николая Николаевича Миклухо-Маклая (1846-1888). Ярый защитник колониальных народов, противник работорговли и расизма – он открыл Старому свету обычаи папуасов Новой Гвинеи, создал около 200 научных трудов, заложил основы отечественной антропологии и этнографии.

По некоторым данным, День этнографа начали отмечать в СССР в 1970-80-х годах по инициативе профессора Рудольфа Итса — организатора и заведующего кафедрой этнографии и антропологии исторического факультета Ленинградского государственного университета. К тому же этот профессиональный праздник приходится на июль — самый разгар практик и этнографических экспедиций, так что он быстро завоевал популярность среди специалистов.

Этнография (от греч. ἔθνος — народ и γράφω — пишу) — наука, изучающая народы-этносы и другие этнические общности, их происхождение, состав, расселение, быт, культурно-исторические и межэтнические отношения, а также их материальную и духовную культуру. Важное место в этнографии занимает изучение этногенеза — истории возникновения того или иного этноса, становление социальных институтов. Главный источник этнографии — данные, полученные методом непосредственного наблюдения жизни народов, пишет calend.ru.

Этнографы работают в научных институтах, музеях, издательствах, историко-исследовательских учреждениях, умело сочетая теорию с практикой. Они изучают документальные и иные источники, участвуют в экспедициях по предполагаемым местам обитания этноса, осматривают и наблюдают уклад местных жителей. Все это дает возможность изнутри познать культуру, быт, нравы и традиции различных этносов, изучить межэтнические отношения. По итогам поездки готовятся отчеты, репортажи, выставки…

Поэтому этнографы должны обладать многими навыка и знаниями, уметь видеть необычное в обычном, искать и находить ответы в реалиях бытия разных народов. Кстати, советские этнографы Лев Штернберг и Владимир Богораз в 1920-е годы сформулировали десять заповедей своей профессии. С тех пор этими принципами руководствуются многие российские исследователи.