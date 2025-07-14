Общество

Жители Псковской области наращивают сбережения: прирост по итогам полугодия – почти 20%

За 6 месяцев 2025 года жители Северо-Запада открыли в Сбере почти на 20% больше срочных вкладов, чем годом ранее за такой же период. Прирост общего объёма вложений с января по июнь также составил около 20%. Половина всех привлечённых средств приходится на петербуржцев.

По позитивной динамике накоплений при сравнении первых полугодий 2025 и 2024 годов Псковская область входить в число лидеров: количество оформленных вкладов в текущем году увеличилось на 20%, а объём денежных средств, положенных на срочные вклады, – на 25%.

Более 60% вкладов в СЗФО открывают через цифровые каналы банка – Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение.

«Объем вкладов в Сбербанке уверенно растет, стимулируемый конкурентоспособными ставками и доверием населения. Благодаря разнообразию финансовых решений каждый клиент находит подходящий способ управления средствами, позволяющий достигать поставленных целей. Вклады остаются надежным инструментом, обеспечивающим стабильность доходов и защиту от инфляции. Даже при снижении ставок реальная прибыль сохраняется, делая этот продукт выгодным выбором для инвестиций», — сказал управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец.

В Сбербанке сегодня представлена оптимальная линейка вкладов, ставки по которым варьируются в зависимости от срока и суммы, а также возможности снятия и пополнения вложений. Вклады можно открыть в отделениях Сбербанка, на устройствах самообслуживания или в Сбербанк Онлайн и его мобильном приложении.

Подробнее – на сайте банка.