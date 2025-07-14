Общество

В МВД рассказали, как обезопасить переписку в мессенджерах

Следует закрыть все активные сеансы, настроить двухфакторную аутентификацию и не открывать файлы от неизвестных, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Как обезопасить частную переписку… Закройте все активные сеансы… Настройте двухфакторную аутентификацию… При получении сообщений с незнакомых номеров не переходите по ссылкам и не открывайте вложенные файлы», - говорится в сообщении.

Правоохранители также советуют связаться со знакомым лично, если от него пришло подозрительное сообщение и не предоставлять личную или конфиденциальную информацию в ответ на сообщения с незнакомых номеров, пишет РИА Новости.