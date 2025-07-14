Общество

Умер режиссер Юрий Кара

В Ялте на 71 году жизни умер кинорежиссер Юрий Кара – у заслуженного деятеля искусств России случился инфаркт. Об этом сообщила Елена Иваниченко, организатор Фестиваля кино и телефильмов духовно-нравственного содержания «Святой Владимир».

«Печальная новость для друзей, близких и почитателей таланта, огромная утрата для отечественного кино. Ушел из жизни Юрий Кара», – сообщила Иваниченко.

Накануне днем Юрий Кара почувствовал себя плохо, был госпитализирован в Ливадийскую больницу: оказалось, обширный инфаркт – уже не первый, пишет РИА Новости.

Кинорежиссеру сделали операцию, но состояние не улучшилось, рассказала Иваниченко.