Общество

ФАС выдала предупреждение авиакомпании «Азимут»

ФАС выдала предупреждение авиакомпании «Азимут». Авиаперевозчик необоснованно установил разный размер сбора за обмен и возврат авиабилета. Так, взимаемая с пассажиров плата при уведомлении до вылета составляла от 4 000 рублей, после вылета — от 8 000 рублей, сообщили в ФАС России.

Взимание разного размера платы за одно и то же действие должно быть обоснованно. Сбор должен быть экономически оправдан и соразмерен фактически понесенным расходам.

По мнению ФАС, действия компании содержат признаки нарушения Закона о защите конкуренции. Ведомство выдало перевозчику предупреждение.

Авиакомпании необходимо рассчитать и утвердить размер сбора за обмен и отказ от билета вне зависимости от факта вылета воздушного судна.