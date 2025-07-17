Доход от подработки подростков не влияет на получение единого пособия семьей

Отделение Социального фонда России по Псковской области не учитывает доходы от подработки подростков при назначении единого пособия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.
По данным регионального Отделения, единое пособие в Псковской области получают родители 45 тысяч детей. Выплата назначается семьям, которые имеют доход ниже прожиточного минимума на душу населения (17 556 рублей) и имущество в пределах установленной нормы. Пособие устанавливается на 12 месяцев, получать его можно на каждого из детей в возрасте до 17 лет.
Факт обучения ребенка родителю нужно подтвердить отметкой в соответствующей графе при заполнении заявления на единое пособие на портале госуслуг. Затем, в течение 10 рабочих дней, представить в любой офис клиентской службы Отделения СФР справку с места учебы. Однако эти правила не распространяются на доходы школьников и студентов от самозанятости — они по-прежнему учитываются при расчете среднедушевого дохода семьи. В расчет берутся доходы студентов-очников от 18 до 23 лет, включая их стипендию и заработок.
«Официальный доход от трудовой деятельности подростков до 18 лет не включается в общий доход семьи при назначении или продлении единого пособия, если дети учились в школе, очно в вузе или среднем специальном учебном заведении не менее 6 месяцев в расчетном периоде. Напомню, отсчет расчетного периода начинается за 1 месяц до даты подачи заявления и составляет 12 месяцев», — отметил заместитель управляющего Отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.
Размер назначенной выплаты зависит от материального положения семьи и может составлять 50%, 75% или 100% детского прожиточного минимума в регионе. В Псковской области величина прожиточного минимума на ребёнка установлена в размере 17 029 рублей, соответственно сумма выплат на детей варьируется от 8 514 рублей 50 копеек до 17 029 рублей.