Общество

Псковский областной суд разрешил передачу российской контрабандистки из Турции

Псковский областной суд разрешил передачу из Турции гражданки РФ, осужденной к 30 годам тюремного заключения за выполнение роли наркокурьера при ввозе в Турцию трёх килограмм кокаина в 2021 году. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В соответствии с действующим законодательством РФ и международными Конвенциями, постановленный Турецкой Республикой приговор в отношении гражданки РФ преобразован путем применения судебной процедуры. Действия женщины квалифицированы по пункту «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ, как совершение контрабанды наркотических средств в особо крупном размере.

Осужденной определен максимальный срок наказания, предусмотренный данной статьей УК РФ, в виде 20 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.