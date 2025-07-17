Общество

Единый дизайн для ларьков установят в Пскове

Дизайн-код для нестационарных торговых объектов (НТО) единогласно поддержал градостроительный совет в Пскове. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин/ Telegram-канал

Борис Елкин отметил, что перед тем, как вынести проект на обсуждение, было учтено мнение предпринимателей. Теперь для НТО будут предложены два варианта оформления: типовой - в серо-коричневой гамме, с возможностью использования дерева, реек и других материалов. И индивидуальный – с возможностью творческого подхода, однако также без ярких цветов.

Помимо этого, проект устанавливает допустимые формы НТО, правила расположения и параметры.

«Это касается и передвижных объектов. Главное, чтобы в облике города доминировал бренд Пскова, а не коммерческие логотипы. Совет единогласно поддержал проект, теперь переходим к этапу оформления документов», - рассказал Борис Елкин.