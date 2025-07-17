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Общество

День создания органов государственного пожарного надзора в России отмечается 18 июля

18.07.2025 07:30|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно 18 июля в России отмечается профессиональный праздник — День создания органов государственного пожарного надзора, который впервые отмечался всеми сотрудниками данных органов в 2007 году.

Точкой отсчета в истории возникновения государственного пожарного надзора (ГПН) стало подписание 18 июля 1927 года Всероссийским центральным исполнительным комитетом и Советом народных комиссаров «Положения об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР». А разработан проект этого положения был на Всероссийском совещании пожарных в мае 1926 года.

Хотя, конечно же исторические предпосылки создания противопожарной службы имеют более давнюю историю. Еще в начале 16 века по указу великого князя московского Ивана III была создана первая в России пожарно-сторожевая охрана, которая вела круглосуточные дежурства в столице. А в 1547 году указ царя Ивана Грозного дополнил эти меры, обязав жителей Москвы и окружающих ее деревень на случай пожара иметь на крышах домов и во дворах чаны с водой. Последующие русские правители проводили планомерную работу по организации пожарных команд и повсеместном строительстве пожарных депо в российских городах. Вопросам организации пожарной охраны большое внимание уделялось и с установлением Советской власти. Причем пожарная служба наделялась не только полномочиями по тушению пожаров, но и надзорными функциями.

В 1927 году на вновь созданные органы ГПН были возложены функции разработки противопожарных мероприятий в области предупреждения пожаров и их тушения, надзор за состоянием пожарной безопасности организаций, техническая нормализация пожарного инвентаря, снаряжения и оборудования, руководство делом автоматического огнетушения и пожарной сигнализации, рассмотрение уставов добровольных пожарных организаций и содействие развитию пожарно-технического образования в стране.

Началось планомерное осуществление профилактических мероприятий: на всех крупных промыслах и предприятиях стали проводиться пожарно-технические обследования. Вопросы пожарной безопасности стали предметом широкой агитации и пропаганды. В цехах, на предприятиях, в жилом секторе создавались специальные ячейки по предупреждению пожаров и борьбы с ними. А в Ленинграде (сегодня — Санкт-Петербург) на базе Института инженеров коммунального строительства был образован факультет инженеров противопожарной обороны, который начал готовить первых пожарных специалистов.

В настоящее время организационная структура, полномочия и функции органов ГПН, а также порядок осуществления государственных надзоров в области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций установлены постановлениями правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года «О федеральном государственном пожарном надзоре», от 21 мая 2007 года «Об утверждении положения о государственном надзоре в области гражданской обороны», от 1 декабря 2005 года «Об утверждении положения о государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляемом министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

Согласно нормам закона, федеральный пожарный надзор — это деятельность уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями и гражданами требований, установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, посредством организации и проведения в установленном порядке проверок деятельности организаций и граждан, состояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты, а также на систематическое наблюдение за исполнением требований пожарной безопасности, анализ и прогнозирование состояния исполнения указанных требований при осуществлении организациями и гражданами своей деятельности.

Федеральный государственный пожарный надзор находится в ведении МЧС России, за исключением госпожнадзора, осуществляемого в лесах, на подземных объектах, при ведении горных работ, а также при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, пишет calend.ru.

По данным МЧС России, в органах федерального государственного пожарного надзора по всей стране проходят службу около 13 тысяч сотрудников. И ежегодно силами инспекторов службы проводится 1,5 миллиона мероприятий по контролю пожарной безопасности на различных объектах, предлагается к исполнению до 7,5 миллиона противопожарных мероприятий. Благодаря этому ежегодно предотвращается до 450 тысяч пожаров.

Источник: Псковская Лента Новостей
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