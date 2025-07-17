Общество

Интерактивную карту ближайших точек интернета разработали в Псковской области

Интерактивную карту ближайших точек интернета разработали в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Ситуация с ограничением мобильного интернета может сохраниться надолго. Решение о дополнительных мерах безопасности принято не на уровне областного правительства и распространяется на большую часть регионов России. Тем не менее, чтобы обобщить информацию о публичных точках Wi-Fi и сделать её доступной каждому, вместе с коллегами из уполномоченных ведомств мы разработали интерактивную карту», - поделился Михаил Ведерников.

Сервис позволяет найти ближайшую точку с интернетом — в кафе, государственных и социальных учреждениях, банках и так далее. Для удобства также добавили слой с местонахождением банкоматов.

«Сейчас на карте отображаются первые точки – скоро к ним добавятся новые, работа по расширению региональной сети интернета продолжается. Предлагаю бизнесу активно подключаться и отмечать свои организации с доступным Wi-Fi», - сказал губернатор.

Если у магазина, кафе или предприятия нет Wi-Fi, но владельцы намерены его организовать — правительство области готово помочь и предоставить свою систему авторизации.

По вопросам подключения можно написать на почту wi-fi@pskov.ru. В наполнении карты может поучаствовать каждый: чтобы отметить точку общедоступного Wi-Fi, необходимо авторизоваться через «Госуслуги» и отправить заявку.

«Призываю предпринимателей Псковской области проявить активность и сделать интернет, а значит и свои услуги, ближе к людям», - заключил глава региона.