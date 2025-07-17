Общество

Псковская область заняла 66 место в рейтинге перспективности трудоустройства среди регионов России

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, представили результаты рейтинга регионов по перспективности трудоустройства по итогам второго квартала 2025 года. В тройку лидеров вошли Республики Татарстан и Башкортостан, а также Санкт-Петербург. Методология исследования основана на шести ключевых показателях: hh.индекс (соотношение количества резюме к числу вакансий), медианная предлагаемая зарплата по данным hh.ru, доля соискателей, ищущих работу в другом регионе, прожиточный минимум для трудоспособного населения и уровень безработицы по данным Росстата.

Лидером Рейтинга регионов по перспективности трудоустройства летом 2025 года стала Республика Татарстан, набравшая 89,4 балла. По данным hh.ru за последние три месяца, на одну вакансию в регионе приходится 6 активных резюме, что укладывается в норму для рынка труда и свидетельствует о сбалансированном состоянии спроса и предложения. Медиана предлагаемой зарплаты составляет

74,5 тыс. рублей, что почти в пять раз превышает прожиточный минимум для трудоспособного населения

(15 тыс. рублей). Важный элемент рейтинга, свидетельствующий о том, что регион интересен местному населению в качестве площадки для карьерного роста и развития, — желание оставаться и искать работу внутри родного региона. В Татарстане доля соискателей, ищущих работу за пределами региона, составляет лишь 6% от всего объёма по местному рынку труда.

На втором месте Рейтинга — Республика Башкортостан (83,7 балла), на третьем — Санкт-Петербург (82,6). Псковская область заняла 66-е место в рейтинге. В регионе умеренный уровень безработицы (2,2% по данным Росстата) и соотношение активных резюме и вакансий на уровне 4,8, что указывает на относительно стабильную, но не динамичную ситуацию на рынке труда. Средняя предлагаемая зарплата составляет 58,1 тыс. рублей при прожиточном минимуме 17,6 тыс. рублей. Доля выездных соискателей — 6,7%. По совокупности показателей Псковская область располагается в нижней части рейтинга субъектов СЗФО.

СЗФО демонстрирует значительный разброс в рейтинге регионов по перспективности трудоустройства. В тройку лидеров округа вошли Санкт-Петербург (3 место), Вологодская область (56 место) и Ленинградская область (63 место). На противоположном конце рейтинга — Ненецкий автономный округ (83 место), Мурманская область (77 место) и Республика Коми (75 место). Таким образом, СЗФО включает как регионы с высокой привлекательностью рынка труда, так и территории с наиболее выраженными трудовыми трудностями и оттоком рабочей силы.

Также в топ регионов РФ по перспективности трудоустройства летом 2025 года вошли Омская область (82,5 балла), Пензенская область (81,4 балла), Воронежская область (81,3 балла), Москва (80,9 балла), Липецкая область (80,8 балла), Амурская область (80,6 балла) и Удмуртская Республика (80,6 балла).