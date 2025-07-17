Общество

Молодёжными танцами и музыкой завершатся Дни празднования города Пскова

27 июля в рамках празднования Дня города Пскова пройдёт молодёжный вечер парных танцев «Чай, кофе, потанцуем!», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Фотография: Валерия Лагуткина

В программе вечера запланировано несколько танцевальных и музыкальных блоков. Во время танцевальной части участники клуба «сТАНЦЫя» представят знакомые многим танцевальные движения. Все желающие смогут присоединиться к ним.

В музыкальной части программы выступят местные музыкальные коллективы «Постоянные», «одни эмоции» и «Звуки атмосферных помех».

Мероприятие пройдёт в парке реки Псковы на площадке перед Троицким мостом. Начало в 16:30.

Организаторами являются МБУ «Псковский городской молодёжный центр» совместно с танцевальным клубом «сТАНЦЫя» при поддержке креативного пространства «Лофт» и Управления культуры администрации города Пскова.