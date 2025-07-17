Общество

141 человек пострадал от клещей в Псковской области за минувшую неделю

141 человек, в том числе 39 детей, обратился в медицинские организации Псковской области по поводу присасывания клещей с 10 по 16 июля 2025 года. Об этом региональное Управление Роспотребнадзора сообщили в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

С начала сезона от кровососущих пострадало 2369 человек, в том числе 615 детей. Чаще других сталкивались с клещами жители Пскова и Великих Лук – 717 и 344 жалоб соответственно. Среди районов-лидеров по количеству случаев присасывания клещей: Псковский – 143, Пустошкинский – 114, Невельский – 110. В лабораториях исследовали 2704 клеща.

Пораженность кровососущих клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила: