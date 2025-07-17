Общество

Личному составу Псковского филиала Университета ФСИН России напомнили о мерах безопасности на воде

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах Центра Государственная инспекция по маломерным судам Главного управления МЧС России по Псковской области Юрий Покатов выступил перед сотрудниками Псковского филиала Университета ФСИН России на занятии по профессиональной служебной подготовке и провел беседу с курсантами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала учебного заведение.

Фотографии: Пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Он напомнил о мерах безопасности на воде: запрете купания в необорудованных водоемах, а также в состоянии алкогольного опьянения, важности своевременной и грамотной помощи тонущим, которую необходимо уметь оказать и привел статистику погибших в Псковской области.

Отметим, что обеспечение личной безопасности сотрудников является одной из приоритетных задач при организации их служебной деятельности, поэтому в Псковском филиале Университета ФСИН России этому вопросу уделяется особое внимание: занятия с сотрудниками и курсантами проводятся на регулярной основе.