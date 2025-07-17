Общество

Псковские росгвардейцы приняли участие в ведомственной акции «От сердца к сердцу»

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Псковской области присоединились к ведомственной донорской акции «От сердца к сердцу», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фотографии: управление Росгвардии по Псковской области

На станции переливания крови в Пскове росгвардейцы пополнили банк донорской крови. Многие из участников акции — опытные доноры, регулярно принимающие участие в подобных мероприятиях.

Регулярное участие в донорских акциях стало доброй традицией для сотрудников ведомства. Личный опыт работы с людьми, попавшими в сложные жизненные ситуации, вдохновляет росгвардейцев на оказание помощи тем, кто в ней нуждается. Свободные от дежурства сотрудники не остались в стороне и в этот раз, добровольно внося свой вклад в спасение человеческих жизней.