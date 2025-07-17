Общество

Более 100 подарков разыграют на дне рождения ТК «ПИК60» в Пскове

Более 100 подарков разыграют на дне рождения торгового комплекса «ПИК60», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Уже завтра, 19 июля, ТК ПИК-60 отметит свой День рождения. В честь этого события будет организована развлекательная программа и розыгрыш более 100 подарков от магазинов торгового комплекса. Главный приз — годовой абонемент в аквапарк «Акваполис».

Билеты для участия в розыгрыше можно получить в любом магазине ПИК-60 за покупки.



Эксклюзивно, на площадке проекта будет организована экспозиция ретро-автомобилей.

По словам организаторов, все смогут увидеть уникальные экземпляры автомобилей, которые по сей день «на ходу» и сверкают на солнце как новенькие. Самые удачливые смогут сделать фотографии с ретро-экземплярами.

Начало праздника в 14.00

Вход свободный.