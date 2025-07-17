Общество

Псковичи чаще других россиян покупают одежду «с рук»

Цифровая экосистема МТС совместно с Центром аналитики и исследований MTS AdTech выяснила, где россияне покупают одежду. Псковичи и другие жители Северо-Запада ― одни из самых частых посетителей секонд-хендов и ресейл-платформ.

Жители Псковщины обращаются к площадкам по перепродаже вещей в среднем в 2 раза чаще, чем жители других регионов страны. Основная аудитория ресейла – поколения Х и Y, секонд-хенды же предпочитают зумеры. Такой подход к покупкам помогает псковичам экономить деньги, давая вещам вторую жизнь.

Наиболее популярные площадки у псковичей ― маркетплейсы (61%) и масс-маркет (24%). Из тех, кто приобретает предметы гардероба на маркетплейсах, 79% опрошенных покупают одежду, 77% аксессуары и 67% обувь; 59% покупателей магазинов масс-маркет брендов идут туда за одеждой, 54% за аксессуарами и 49% за обувью. Люксовые магазины относительно не популярны у псковичей: всего лишь 1% опрошенных заходит туда за обновками. Чаще всего это делают представители поколения Х.

В тройку популярных мест для покупки одежды, обуви и аксессуаров у псковичей также входят вещевые рынки (8%). 52% участников опроса, которые одеваются на вещевых рынках, приобретают там одежду, 50% аксессуары и 41% обувь. Основные аргументы в пользу выбора вещевых рынков – возможность оценить качество вещей на ощупь и примерить их (25%), а также вероятность снизить цену, поторговавшись с продавцом (17%). Основная аудитория вещевых рынков – это представители поколения Х.

«Ценности разных поколений сказываются на паттернах покупки предметов гардероба. Например, поколение Х формировалось в расцвет вещевых рынков, им привычно покупать вещи именно там. При этом данная аудитория активно пользуется интернетом и потенциально может перейти к онлайн-покупкам на маркетплейсах – для таких площадок это зона роста. Зумеры хотят выглядеть модно и привлекательно, но пока не обладают достаточным доходом для люксовых брендов, поэтому выбирают демократичный масс-маркет. Однако, аудитории разных площадок все чаще пересекаются, и возникает необходимость точного таргетинга с учетом не только социально-демографического портрета, но и покупательских паттернов, поэтому мы видим на рынке фешн растущий спрос на данные Big Data», – говорит коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.