Общество

Автомобиль с ручным управлением вручили гвардии подполковнику Александру Поддуеву

Ключи от нового автомобиля с ручным управлением «Москвич 3» участнику специальной военной операции, обладателю медалей: «За воинскую доблесть» II степени, «За участие в СВО», «За отличие в военной службе» III степени, «За отвагу», «Участнику специальной военной операции» подполковнику Александру Поддуеву 18 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Автомобиль стоимостью 2 190 000 рублей приобретен Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» и безвозмездно передан в собственность и дальнейшее пользование ветерану боевых действий.

В мероприятии приняла участие семья ветерана: жена, двое сыновей, мать, отец и близкие родственники, руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов, сенатор Совета Федерации от Псковской области Алексей Наумец.

С приветственным словом выступил Андрей Вьюнов.

«Для меня большая честь участвовать сегодня в церемонии передачи ключей от автомобиля с ручным управлением полковнику Поддуеву Александру Николаевичу, человеку беспримерного мужества и стальной воли. Несмотря на тяжелейшую травму, Александр Николаевич нашел в себе силы, не опустил рук, и нашел свое место в гражданской жизни и продолжает службу на ответственном участке в Военном комиссариате Псковской области и продолжает вносить свой вклад в дело обеспечения безопасности и защиты нашей Родины. Я буду краток, я хочу сказать, что пока такие люди, как Александр Николаевич, защищают наше отечество, никто не сможет нам диктовать свою волю, и победа всегда будет за нами. Спасибо вам», - сказал Андрей Вьюнов.

Следом выступил Алексей Наумец. Он пожелал ветерану стремиться к новым вершинам.

«В торжественной обстановке сегодня вручат вам ключи от автомобиля как средство реабилитации. Вы с оружием в руках защищали наше Отечество, продолжаете это делать сейчас здесь, в мирной жизни, готовя новых бойцов в службе. Огромные слова благодарности хотел сказать вам, Надежда Юрьевна, в вашем лице и всему Фонду "Защитников Отечества", который так внимательно, точечно работает по защитникам Отечества, по ребятам, которые получили тяжелые ранения и увечья, а также по семьям тех ребят, которые погибли, выполняя задачу. Друзья, это только начало нашей программы, она только набирает силы, поэтому рад, Александр Николаевич, за вас. Я надеюсь, что теперь только к новым вершинам на взлетном режиме, с соблюдением правил дорожного движения», - сказал Алексей Наумец.

В 2024 году в зоне проведения СВО военнослужащий получил минно-взрывное ранение, следствием которого стала парная ампутация нижних конечностей и инвалидность.

Отмечается, что Александр Поддуев - активный, волевой действующий военнослужащий, главный специалист-эксперт Военного комиссариата Псковской области. Занимается волейболом сидя в Школе адаптивного спорта Псковской области, организованной региональной Ассоциацией ветеранов СВО.