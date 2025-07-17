Общество

СОНКО Псковской области могут получить поддержку в создании своих сайтов

СОНКО Псковской области могут получить поддержку в создании своих сайтов. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве молодежной политики Псковской области, конкурс, направленный на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций посредством предоставления официального представительства в сети Интернет стартует 28 июля.

Конкурс проводится в целях оказания информационно-технологической поддержки социальным организациям, работающих на благо общества.

Победителями станут две организации, набравшие наибольший балл согласно установленным критериям. Им будет предложено создание качественного информационного ресурса в Интернете, соответствующего высоким стандартам информативности и удобства навигации.

Такое решение призвано усилить влияние и эффективность деятельности СОНКО, обеспечив их необходимыми информационными инструментами для осуществления деятельности, привлечения внимания общественности и потенциальных партнеров, улучшения доступности услуг и достижений организаций.

Заявки принимаются до 10 августа текущего года.

Дополнительную информацию о конкурсе и критериях отбора заявок можно узнать в постановлении правительства Псковской области от 01.07.2025 № 256.