Изменения в работу флотилии из-за большого пассажиропотока внесут в Псковском районе

С 22 июля будут внесены изменения в работу флотилии из-за большого пассажиропотока в Псковском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации района.
Изображение: администрация Псковского района
Так, по вторникам и четвергам по расписанию будет ходить не 10-местный катер, а 30-местные судна. Это позволит в эти дни перевозить больше пассажиров.
Актуальное расписание в группе «Водные пассажирские перевозки "Колхоз им.Залита"».
«Уважаемые жители и гости Псковского муниципального округа! Учитывайте информацию при планировании своих поездок», - добавили в администрации.