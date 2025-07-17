Общество

Изменения в работу флотилии из-за большого пассажиропотока внесут в Псковском районе

С 22 июля будут внесены изменения в работу флотилии из-за большого пассажиропотока в Псковском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации района.

Изображение: администрация Псковского района

Так, по вторникам и четвергам по расписанию будет ходить не 10-местный катер, а 30-местные судна. Это позволит в эти дни перевозить больше пассажиров.

Актуальное расписание в группе «Водные пассажирские перевозки "Колхоз им.Залита"».

«Уважаемые жители и гости Псковского муниципального округа! Учитывайте информацию при планировании своих поездок», - добавили в администрации.