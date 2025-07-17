Общество

В МВД рассказали об экстренном плане на случай взлома данных

У человека, разгласившего свои данные мошенникам, есть «золотой час», чтобы минимизировать последствия, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Если вы только что разгласили данные, которые мошенники могут использовать для взлома учетной записи, например, код двухфакторной идентификации, CVV и т.д., то стоит предпринять следующие шаги: оперативно сменить пароль, код доступа в банковский сервис, заморозить банковские карты и счета, оперативно свяжитесь с банком по номеру, указанному на банковской карте или официальном сайте, сообщите о звонке или сообщении - продиктуйте им номер телефона злоумышленников. Далее банк будет самостоятельно принимать меры по блокировке вашего счета, перевыпуску карт и блокировке номера мошенника», - говорится в сообщении.

Также правоохранители пояснили, что если мошенники украли номер телефона, то необходимо связаться с мобильным оператором (по официальному номеру телефона, в приложении или в салоне связи) и сообщить, что номер, может быть, скомпрометирован. Сотрудник клиентского сервиса должен предложить алгоритм действий. Порядок действий может немного отличаться в зависимости от вашего мобильного оператора.

«По возможности, привяжите сервисы, соцсети, мессенджеры к нескомпрометированному номеру телефону», - уточнили в ведомстве.

Полицейские уверяют, что риски можно свести к минимуму, если заблаговременно соблюдать правила цифровой гигиены, настроить все доступные инструменты безопасности в сервисах, не переходить по подозрительным ссылкам, не открывать сомнительные файлы и не сообщать посторонним персональную информацию и коды безопасности, пишут РИА Новости.