Общество

Бесплатно продегустировать молочную продукцию могут псковичи в парке Строителей

Бесплатную дегустация организовал Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод на празднике к 25-летию Псковской Ленты Новостей.

На интерактивной площадке псковичи и гости города могут продегустировать различные сыры и кисломолочную продукцию.

АО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод» основан в 1928 году и является старейшим в Псковской области предприятием по переработке молока. На сегодняшний день это современное производство молока и молочной продукции, выпускающее качественный и натуральный продукт.

Данное мероприятие - совместный проект Псковской Ленты Новостей и акционерного общества «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», организован при поддержке технологического партнера «Ростелеком», ООО «ЗЕНЧА» и других. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

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