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Общество

Бесплатно продегустировать молочную продукцию могут псковичи в парке Строителей

19.07.2025 19:35|ПсковКомментариев: 0

Бесплатную дегустация организовал Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод на празднике к 25-летию Псковской Ленты Новостей. 

На интерактивной площадке псковичи и гости города могут продегустировать различные сыры и кисломолочную продукцию. 

 

АО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод» основан в 1928 году и является старейшим в Псковской области предприятием по переработке молока. На сегодняшний день это современное производство молока и молочной продукции, выпускающее качественный и натуральный продукт. 

Данное мероприятие - совместный проект Псковской Ленты Новостей и акционерного общества «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», организован при поддержке технологического партнера «Ростелеком», ООО «ЗЕНЧА» и других. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем». 

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Источник: Псковская Лента Новостей
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