Общество

Депутат Госдумы рассказал о новых правилах ведения ЕГРН с 1 сентября

Сведения о членах семьи бывшего собственника жилья, если за ними сохраняется право пользования, будут отражаться в ЕГРН с 1 сентября в России, это позволит обеспечить прозрачность сделок с недвижимостью, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«С 1 сентября 2025 года вступает в силу закон, который предусматривает отображение в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) сведений о членах семьи бывшего собственника, если у них сохраняется право пользования жилым помещением. Это важный шаг в сторону защиты прав граждан, которые не являются собственниками, но имеют законное основание на проживание в квартире», - сказал Якубовский.

По словам парламентария, ранее такие права нередко оставались «невидимыми», особенно в случае продажи или дарения жилья.

«Новый порядок позволит заранее учитывать интересы всех сторон: собственников, жильцов и покупателей. Это обеспечит большую прозрачность сделок с недвижимостью, снизит количество судебных споров и предотвратит случаи, когда людей пытаются выселить вопреки их законным правам», - добавил он.

Якубовский подчеркнул, что фактически речь идет о восстановлении баланса между правом собственности и правом проживания. По его мнению, это справедливое и своевременное решение, особенно в условиях, когда жилищные споры становятся все более распространенными, пишет РИА Новости.